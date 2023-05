https://it.sputniknews.com/20230527/litalia-e-altri-paesi-condannano-il-kosovo-per-laumento-delle-tensioni-con-la-serbia-17259463.html

L'Italia e altri paesi condannano il Kosovo per l'aumento delle tensioni con la Serbia

Londra, Parigi, Roma, Berlino e Washington hanno tutte aspramente criticato Pristina per aver infiammato la situazione nella regione, e hanno anche risposto... 27.05.2023, Sputnik Italia

serbia

kosovo

Gran Bretagna, Francia, Italia, Germania e Stati Uniti hanno condannato la decisione del Kosovo di venerdì di forzare l'accesso agli edifici municipali nel nord del Kosovo, ha riferito Reuters.La dichiarazione ha anche criticato la Serbia per aver risposto all'azione con un maggiore livello di prontezza delle sue forze armate al confine con il Kosovo, ed ha esortato entrambe le parti a evitare una retorica incendiaria.Venerdì, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha messo l'esercito del paese in piena allerta e ha ordinato alle unità militari di avvicinarsi al confine con il Kosovo, dopo che manifestanti e polizia si sono scontrati in una città a maggioranza serba nel paese vicino.Il conflitto tra Serbia e Kosovo si è intensificato a metà del 2022. Le autorità di Pristina hanno quindi deciso di sostituire le targhe e i documenti personali rilasciati in Serbia per i residenti nel Kosovo settentrionale, provocando proteste. A novembre, l'Unione Europea ha annunciato l'esistenza di accordi tra Serbia e Kosovo sulla questione delle targhe.

