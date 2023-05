https://it.sputniknews.com/20230527/gagauzia-chiede-a-chisinau-di-non-interferire-nelle-campagne-elettorali-dellautonomia-17259940.html

Gagauzia chiede a Chisinau di non interferire nelle campagne elettorali dell'autonomia

Gagauzia chiede a Chisinau di non interferire nelle campagne elettorali dell'autonomia

I partecipanti al Congresso dei Deputati e delle autorità rappresentative di tutti i livelli dell'autonomia gagauza hanno adottato una risoluzione, un punto a... 27.05.2023, Sputnik Italia

In Gagauzia il 14 maggio si è tenuto il secondo turno delle elezioni per il capo dell'autonomia, vinto dalla rappresentante del partito di opposizione moldova Sor, Evghenia Gutul. Due giorni dopo, gli agenti del Centro nazionale anticorruzione della Moldavia hanno fatto irruzione nella commissione elettorale di Gagauzia e hanno iniziato a sequestrare i documenti. Alla Commissione elettorale ccentrale sono arrivati ​​i deputati del Parlamento della Gagauzia, attivisti civili e residenti di Comrat, il centro amministrativo della regione. Hanno organizzato una manifestazione a sostegno del comitato elettorale, si sono recati nell'edificio della Camera d'appello, dove è iniziato il picchetto. I deputati locali hanno convocato una riunione di emergenza dell'Assemblea popolare, che ha riconosciuto la legittimità dell'elezione di Gutul a capo della regione."Adeguare le norme del Codice Elettorale della Repubblica di Moldavia, che regola le elezioni regionali in Gagauzia, ai poteri dell'autonomia ... e fermare l'interferenza illegale delle autorità centrali nelle campagne elettorali in Gagauzia, anche attraverso intimidazioni e minacce di avviare procedimenti penali contro i dipendenti della Commissione elettorale centrale della Gagauzia e di altri organi elettorali dell'autonomia", si legge in uno dei paragrafi della risoluzione.Gagauzia è un'autonomia nel sud della Moldavia, che tradizionalmente rappresenta il riavvicinamento con la Russia, mentre Chisinau ufficiale ha proclamato un percorso verso l'integrazione europea. Nel febbraio 2014 nella regione si è tenuto un referendum sulla questione della determinazione del vettore della politica estera del Paese. Oltre il 98% dei suoi partecipanti era favorevole all'integrazione della Moldavia nell'Unione doganale.

