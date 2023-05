https://it.sputniknews.com/20230527/direttrice-del-fmi-svela-quando-gli-stati-uniti-si-trasformeranno-in-una-zucca-17259751.html

Direttrice del FMI svela quando gli Stati Uniti "si trasformeranno in una zucca"

Direttrice del FMI svela quando gli Stati Uniti "si trasformeranno in una zucca"

Il capo del Fondo monetario internazionale Kristalina Georgieva si è rivolto alle autorità statunitensi in una conferenza stampa chiedendo di non ritardare la... 27.05.2023, Sputnik Italia

Secondo l'economista, il mercato dei buoni del tesoro degli USA è tuttora l'ancora della stabilità del mercato globale. Se viene colpita dal default, l'economia mondiale si troverà in una posizione precaria. Georgieva ha paragonato la situazione alla fiaba di Cenerentola.Il Dipartimento del Tesoro, in una lettera al Congresso venerdì, ha avvertito che gli Stati Uniti non sarebbero stati in grado di rispettare completamente gli obblighi entro il 5 giugno se i legislatori non avessero autorizzato un aumento dei limiti di prestito entro quel momento. In precedenza, il 1° giugno era indicato come probabile data di default. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha affermato di sperare di avere chiarezza su un accordo con il Congresso degli Stati Uniti sul tetto del debito nazionale entro la fine di oggi.

