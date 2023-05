https://it.sputniknews.com/20230526/scholz-vuole-telefonare-a-putin-il-cremlino-ribatte-non-ne-sappiamo-nulla-17258000.html

Scholz vuole telefonare a Putin, il Cremlino ribatte: non ne sappiamo nulla

Scholz vuole telefonare a Putin, il Cremlino ribatte: non ne sappiamo nulla

Il cancelliere tedesco Scholz ha in programma di avere una nuova conversazione telefonica con il presidente russo Putin, riportano i media tedeschi. 26.05.2023, Sputnik Italia

"È passato del tempo dalla mia ultima telefonata. Ma ho intenzione di parlare di nuovo con Putin nel tempo", ha detto Olaf Scholz in un'intervista a Kölner Stadt-Anzeiger.Scholz aveva già riferito che nell'ultimo anno ha chiamato Vladimir Putin "molte volte" e "per molto tempo", e continuerà a farlo. Secondo questi, nelle trattative con lui, il leader russo è sempre gentile, nonostante la differenza di posizioni. Il cancelliere ha precisato che si trattava di "lunghe conversazioni, a volte di un'ora, a volte di un'ora e mezza. A volte in tedesco, a volte con traduzione".Come ha detto ai giornalisti a febbraio il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit, nonostante la divergenza di opinioni sul conflitto in Ucraina, le autorità tedesche ritengono necessario mantenere contatti regolari con il leader russo "nella speranza di qualche progresso".Nel frattempo, l'addetto stampa del presidente della Federazione Russa, Dmitry Peskov, ha affermato di non essere a conoscenza delle intenzioni del politico tedesco di chiamare il leader russo, ma che Putin è aperto al dialogo per tutelare gli interessi della Federazione Russa.L'ultima volta che Scholz e Putin si sono parlati al telefono è stato nel dicembre dello scorso anno.

