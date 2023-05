https://it.sputniknews.com/20230526/ministero-esteri-russo-valuta-positivamente-i-tentativi-del-vaticano-per-porre-fine-al-conflitto-17257110.html

Ministero Esteri russo valuta positivamente i tentativi del Vaticano per porre fine al conflitto

In precedenza, il blog sugli affari vaticani Il Sismografo aveva riferito che il Papa intendeva inviare i suoi inviati in Russia e Ucraina. 26.05.2023, Sputnik Italia

Mosca è a conoscenza dell'iniziativa del Papa di inviare un messo in Russia come parte di un'iniziativa di pace sulla situazione in Ucraina, la Russia valuta positivamente il tentativo, ma finora il Vaticano non ha preso provvedimenti pratici in tal senso, ha dichiarato il Ministero degli Esteri russo a Sputnik. In precedenza, il blog sugli affari vaticani Il Sismografo aveva riferito che il Papa intendeva inviare i suoi inviati in Russia e Ucraina.Secondo la pubblicazione, il Presidente russo Vladimir Putin e Vladimir Zelensky avrebbero accettato di tenere colloqui con gli inviati speciali di Papa Francesco "per discutere il raggiungimento di una tregua" in Ucraina."Allo stesso tempo, ad oggi, non sono stati compiuti passi pratici da parte del Vaticano per organizzare il suo viaggio a Mosca", ha aggiunto il Ministero che tuttavia aggiunge di valutare positivamente i tentativi del Vaticano di "contribuire a porre fine al conflitto in Ucraina". "Prendiamo atto del sincero desiderio della Santa Sede di facilitare il processo di pace", ha detto il Ministero degli Esteri russo. Allo stesso tempo, il Ministero ha spiegato che "qualsiasi sforzo in questa direzione avrà senso solo se si terrà conto della ben nota posizione di principio della Russia in merito a possibili colloqui di pace".

