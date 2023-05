https://it.sputniknews.com/20230526/ministero-difesa-russo-afferma-che-gli-stati-uniti-stanno-sviluppando-armi-biologiche-in-ucraina-17257228.html

Ministero Difesa russo afferma che gli Stati Uniti stanno sviluppando armi biologiche in Ucraina

Ne ha parlato il tenente generale Igor Kirillov, capo delle truppe di difesa radiologica, chimica e biologica, durante un briefing. 26.05.2023, Sputnik Italia

Le informazioni ottenute dalle autorità militari russe dimostrano ancora una volta che gli Stati Uniti stanno sviluppando armi biologiche sul territorio dell'Ucraina, ha dichiarato il tenente generale Igor Kirillov, capo delle truppe di difesa radiologica, chimica e biologica, durante un briefing. Kirillov ha osservato che, sebbene gli stessi Stati Uniti abbiano avuto epizoozie di influenza aviaria dal 2003 e un caso di trasmissione all'uomo, nell'intera storia della sorveglianza non sono stati registrati sul territorio statunitense focolai di malattie che abbiano rappresentato una minaccia importante per la sicurezza alimentare, come la peste suina africana e l'afta epizootica. Kirillov ha ricordato che nell'ottobre 2022 gli Stati Uniti hanno promulgato la Strategia Nazionale sulle Minacce Biologiche, che ha un carattere dottrinale e definisce la gestione del rischio biologico come una priorità vitale per gli USA. "Con la strategia approvata, Washington intende creare un'architettura controllata dagli Stati Uniti per prevenire, rispondere e neutralizzare le minacce biologiche nel suo interesse nazionale", ha spiegato Kirillov.

Notiziario

