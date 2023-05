Lavrov incontra il rappresentante cinese a Mosca

"Prendendo atto del contributo personale di Li Hui al rafforzamento della cooperazione strategica globale russo-cinese, il ministro ha accolto con favore il suo arrivo a Mosca in una nuova veste. Ha avuto luogo uno scambio di opinioni sulla situazione intorno all'Ucraina e sulle prospettive di risoluzione del conflitto. Lavrov ha espresso gratitudine a parte cinese per una posizione equilibrata sulla crisi ucraina, ha molto apprezzato la disponibilità di Pechino a svolgere un ruolo positivo nella sua soluzione. Il ministro degli Esteri russo ha ribadito l'impegno di Mosca per una risoluzione politico-diplomatica del conflitto, rilevando i gravi ostacoli creati dalla la parte ucraina e i suoi curatori occidentali alla ripresa dei colloqui di pace", ha affermato il ministero degli Esteri russo.