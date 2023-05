https://it.sputniknews.com/20230526/la-norvegia-sta-creando-una-nuova-catena-di-radar-denominata-occhi-della-nato-nel-nord-17257513.html

La Norvegia sta creando una nuova catena di radar denominata 'Occhi della NATO nel Nord'

La Norvegia sta creando una nuova catena di radar denominata 'Occhi della NATO nel Nord'

La nuova rete di otto radar in costruzione in tutta la Norvegia viene presentata come un mezzo per espandere la portata della sorveglianza continua dello... 26.05.2023, Sputnik Italia

La Norwegian Defence Estates Agency (NDEA), un ente governativo che fa capo al Ministero della Difesa, ha presentato i piani di costruzione di una catena di radar progettati per migliorare la capacità radioelettronica della Norvegia e, per estensione, della NATO. La primissima struttura della nuova catena, commissionata dal Parlamento come parte di un drastico aggiornamento della rete radar del Paese, sarà costruita a Gyrihaugen, nel comune di Ringerike, a nord di Oslo, entro l'autunno del 2025, con lavori già in corso. Le pendici della montagna di Gyrihaugen, una popolare attrazione turistica, sono state chiuse quest'inverno a causa dei lavori. In combinazione con l'uso di aerei da combattimento e di difesa aerea a terra, questo sistema assicura lo spazio aereo della Norvegia e rafforza la libertà di azione delle sue forze militari, ha dichiarato il Ministero della Difesa in un comunicato stampa. "Aerei, missili e droni sono diventati una parte importante della guerra moderna. È quindi della massima importanza disporre di sistemi in grado di monitorare questo dominio. Non solo per noi, ma anche per i nostri alleati della NATO. Questi nuovi radar miglioreranno notevolmente la portata della nostra visione", ha dichiarato il Ministro della Difesa Bjorn Arild Gram in una dichiarazione. Nel 2022, l'allora Ministro della Difesa Frank Bakke-Jensen aveva ammesso che gran parte dei radar attuali si stavano "rapidamente avvicinando alla fine della loro vita utile" e dovevano essere rinnovati per affrontare le sfide del futuro. Nel novembre 2022, l'Agenzia norvegese per i materiali della difesa (NDMA) ha stipulato un contratto con la Lockheed Martin per la consegna degli otto radar, con un'opzione per altri tre. In base al contratto, saranno istituiti tre centri tecnici di manutenzione regionali per monitorare le condizioni dei sensori. La consegna sarà completata entro il 2030. La stretta collaborazione tra Stati Uniti e Norvegia è stata evidenziata dal recente scalo a Oslo della USS Gerald Ford, la nave da guerra più grande del mondo, durante il suo primo viaggio operativo in assoluto. Lo scalo è stato definito "una chiara espressione delle garanzie di sicurezza attraverso la NATO" dai funzionari norvegesi. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Norvegia Marc Nathanson, da parte sua, ha sottolineato il ruolo della Norvegia nell'Alleanza come membro fondatore e l'ha descritta come il partner 'di riferimento' degli Stati Uniti nella regione nordica. Tra l'altro, la Norvegia ospita il vasto sistema radar Globus. Sebbene sia formalmente gestito dal Servizio di Intelligence norvegese con il presupposto dell'osservazione e del monitoraggio dello spazio aereo artico per l'interesse nazionale norvegese, la vicinanza del sito alla Flotta del Nord della Russia e alle sue basi navali nella Penisola di Kola, nonché l'ampio coinvolgimento sia nella costruzione che nel finanziamento, hanno fatto supporre che serva anche come parte del sistema di difesa missilistica degli Stati Uniti.

norvegia

