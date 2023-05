https://it.sputniknews.com/20230526/grossi-presentera-allonu-una-proposta-per-la-difesa-della-centrale-di-zaporozhye-17257769.html

Grossi presenterà all'ONU una proposta per la difesa della centrale di Zaporozhye

Il direttore generale dell'AIEA Rafael Grossi presenterà martedì al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite una proposta per proteggere la centrale nucleare... 26.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-26T14:03+0200

"Il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) Rafael Grossi presenterà martedì alle Nazioni Unite una proposta per proteggere la centrale nucleare di Zaporozhye", ha affermato l'agenzia in una nota.Secondo AFP, Grossi spera di trovare una soluzione per proteggere la centrale nucleare "prima di una possibile controffensiva di Kiev".

2023

Notiziario

