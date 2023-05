https://it.sputniknews.com/20230526/diplomatici-usa-richiamati-dal-ministero-degli-esteri-russo-per-le-dichiarazioni-di-sullivan-17257867.html

Diplomatici USA richiamati dal ministero degli Esteri russo per le dichiarazioni di Sullivan

Il ministero degli Esteri ha protestato con i diplomatici dell'ambasciata americana a Mosca per le dichiarazioni del consigliere per la sicurezza nazionale... 26.05.2023, Sputnik Italia

"È tempo che Washington impari che qualsiasi forma di aggressione contro la Russia continuerà a incontrare il più risoluto rifiuto", afferma la pubblicazione.Sullivan, nelle sue stesse parole, ha effettivamente approvato gli attacchi delle forze armate ucraine sul territorio russo, compresa la Crimea e la regione di Belgorod, ha osservato il dipartimento.I diplomatici russi hanno sottolineato l'inganno dei funzionari statunitensi, che affermano che Washington non incoraggia tali attacchi. L'agenzia ha ricordato che per questi scopi gli Stati Uniti stanno fornendo armi e attrezzature militari a Kiev.Sullivan ha detto domenica scorsa che Washington non permette all'Ucraina di usare armi occidentali per colpire il territorio russo. Allo stesso tempo, ha chiarito che la parte americana non riconosce la Crimea come parte della Federazione Russa.

