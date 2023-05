https://it.sputniknews.com/20230526/difesa-russa-non-esclude-coinvolgimento-di-un-biolaboratorio-usa-nellondata-covid-19-in-italia-17257645.html

Difesa russa non esclude coinvolgimento di un biolaboratorio USA nell’ondata COVID-19 in Italia

Difesa russa non esclude coinvolgimento di un biolaboratorio USA nell’ondata COVID-19 in Italia

Il tenente generale Igor Kirillov, capo delle Forze di Difesa dalle Radiazioni, Chimica e Biologica (RCDB) delle Forze Armate russe, non ha escluso il... 26.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-26T12:36+0200

2023-05-26T12:36+0200

2023-05-26T12:36+0200

italia

usa

coronavirus in italia

ministero della difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/05/1a/17257357_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_cc4069c4eae0368a14cc694bc7a25301.jpg

Il portavoce del Ministero della Difesa ha ricordato che nel 2019 tale laboratorio era stato trasferito dal Cairo alla base aerea Sigonella con il pretesto di organizzare l'assistenza agli italiani, ma quando ancora non c’era alcuna epidemia. Poi, scoppiati i primi focolai, lo stesso NAMRU-3 non ha assistito affatto le autorità italiane, anche se il livello di equipaggiamento della struttura sarebbe dovuto servire proprio a quello e avesse tutto l’equipaggiamento per farlo. Il funzionario del Dipartimento della Difesa ha anche detto che gli Stati Uniti intendono aprire altri 18 biolaboratori, in Asia Centrale e Transcaucasia, cioè a ridosso della Russia, mentre altri 25 sono attualmente attivi negli stessi Stati Uniti, e altri tre saranno presto messi in funzione.

italia

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

italia, usa, coronavirus in italia, ministero della difesa