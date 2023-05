https://it.sputniknews.com/20230525/un-numero-crescente-di-paesi-affolla-i-blocchi-economici-e-politici-russo-asiatici-17256534.html

Un numero crescente di Paesi affolla i blocchi economici e politici russo-asiatici

Un numero crescente di Paesi affolla i blocchi economici e politici russo-asiatici

Mentre i Paesi occidentali sembrano piuttosto desiderosi di cercare di tagliare fuori la Russia dalle loro economie, un numero crescente di nazioni di altri... 25.05.2023, Sputnik Italia

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/01/06/16858605_0:0:3261:1835_1920x0_80_0_0_c38329c9bbad493af655d8eb3a58c2c6.jpg

La vera e propria guerra economica scatenata dagli Stati Uniti e dai suoi alleati contro la Russia per il conflitto in corso in Ucraina ha, tra le altre cose, portato a uno sviluppo che gli strateghi statunitensi probabilmente non avevano previsto.La Russia ha resistito all'assalto dell'Occidente e si è invece mossa per approfondire la cooperazione economica con i paesi asiatici, africani e latinoamericani, cioè le nazioni che compongono il cosiddetto Sud globale.Chris Devonshire-Ellis, presidente della società di consulenza di gestione aziendale panasiatica Dezan Shira & Associates nonché un veterano esperto con ha una carriera negli investimenti alle spalle e commerciale di 30 anni tra Cina, Russia e Asia, ha riferito a Sputnik che eventi come il Forum economico eurasiatico attualmente in corso potrebbero in realtà stabilire la struttura dei "grandi cambiamenti" di cui il presidente cinese Xi Jinping ha parlato al russo Vladimir Putin durante il loro incontro a Mosca all'inizio di quest'anno.Indicando organizzazioni internazionali come i BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sud Africa), EAEU (Unione economica eurasiatica) e SCO (Shanghai Cooperation Organization), lo stesso ha osservato come ciascuna di queste entità abbia recentemente "attraversato l'espansione e lo sviluppo con un numero crescente di Paesi che si uniscono ad alcune o tutte queste organizzazioni"."Discutere i meccanismi di cooperazione tra loro è una questione complessa, tuttavia sono tutte nazioni emergenti con popolazioni giovani che possiedono una mentalità dinamica che richiede un cambiamento globale. Se il desiderio c'è e la volontà politica e le libertà sono opportunità date, questo è più probabile che accada", ha dichiarato Devonshire-Ellis.Ha anche suggerito che gli investitori internazionali dovrebbero prestare attenzione all'EAEU, un blocco commerciale che "è stato ampiamente ridicolizzato in Occidente come moribondo e lento", ma che in realtà è cresciuto "nonostante un inizio difficile"."La ragione principale per cui gli investitori internazionali dovrebbero prendere nota è che (l'EAEU) offre accesso a quasi tutta l'Asia centrale e alla Russia, e che ha una lunga coda di altre nazioni che desiderano firmare accordi con esso", ha spiegato Devonshire-Ellis.Gli sviluppi e le tendenze evidenziate da Devonshire-Ellis avvengono mentre le economie dei Paesi del Sud del mondo guadagnano potere e influenza, mentre le nazioni occidentali come gli Stati Uniti e il Regno Unito devono ora far fronte al fatto che le loro economie potrebbero essere molto meno attraenti per gli investitori stranieri di quanto non fossero una volta.

