Servizio di sicurezza russo sventa attacco terroristico ucraino contro obiettivi nucleari

2023-05-25T09:12+0200

russia

ucraina

nucleare

Alla vigilia del Giorno della Vittoria, un gruppo di sabotaggio-terrorista dei Servizi Segreti dell'Ucraina ha tentato di far esplodere più di 30 torri di trasmissione di energia delle linee elettriche ad alta tensione delle centrali nucleari di Leningrado e Kalinin (NPP), si legge nel comunicato.Il piano dei servizi speciali ucraini contro le centrali nucleari russe mirava allo spegnimento dei reattori e all'interruzione del regolare funzionamento delle centrali, ha detto l'FSB, aggiungendo che questo avrebbe dovuto causare gravi danni economici e di reputazione alla Russia.L'FSB ha arrestato due sabotatori ucraini, reclutati da Kiev, che stavano preparando attacchi contro queste centrali nucleari in Russia e che a tal fine avevano seguito uno speciale addestramento in territorio ucraino. Sono stati arrestati anche due loro complici tra i cittadini russi. Un altro sabotatore con doppia cittadinanza russo-ucraina è stato inserito nella lista dei ricercati.I servizi speciali ucraini progettavano di contrabbandare gli esplosivi per far saltare le torri di trasmissione dell'energia dalla Polonia alla Lituania, poi attraverso la Bielorussia fino alla regione russa di Tver, ha detto l'FSB.

