L'Ungheria assumerà la presidenza dell'UE nonstante i tentativi di ostacolo

La decisione del Parlamento europeo di prendere in considerazione una risoluzione per impedire la presidenza dell'UE di Budapest nel 2024 è un'azione politica... 25.05.2023, Sputnik Italia

Mercoledì scorso, il ministro della Giustizia ungherese Judit Varga ha affermato che il Parlamento europeo intende votare una risoluzione per impedire la presidenza dell'UE di Budapest, prevista per la seconda metà del 2024.L'Ungheria sta facendo buoni progressi nella preparazione alla presidenza dell'UE, ha osservato il governo, aggiungendo che Budapest prevede di mettere all'ordine del giorno questioni importanti come le sfide demografiche dell'Europa o la politica della famiglia, che sono "indesiderabili per i sostenitori della migrazione".L'Ungheria è stata messa sotto pressione dall'UE per la sua riluttanza a imporre sanzioni alle compagnie energetiche russe e alle forniture di armi all'Ucraina. All'inizio di marzo dello scorso anno, il parlamento ungherese ha approvato un decreto che vieta le consegne di armi all'Ucraina dal territorio ungherese.

