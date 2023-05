https://it.sputniknews.com/20230525/i-tories-accusati-di-tradimento-record-di-immigrazione-nel-regno-unito-17256631.html

I Tories accusati di 'tradimento', record di immigrazione nel Regno Unito

I Tories accusati di 'tradimento', record di immigrazione nel Regno Unito

25.05.2023

L'immigrazione netta annua nel Regno Unito ha raggiunto un livello record di oltre 600.000, nonostante le promesse del governo di ridurla.I dati molto attesi dall'Office for National Statistics pubblicati giovedì hanno mostrato che circa 1,2 milioni di persone si sono trasferite in Gran Bretagna nell'ultimo anno, con 557.000 emigrati per un saldo di 606.000.Gli immigrati includevano 925.000 da paesi non appartenenti all'Unione Europea, 151.000 dall'UE - nonostante la fine della libera circolazione da e verso il blocco con la Brexit nel 2021 - e 88.000 cittadini britannici che avevano vissuto all'estero.Queste cifre sono state guidate da un boom di studenti stranieri nelle università britanniche, dal reclutamento di lavoratori qualificati dall'Africa e dall'Asia per coprire i posti di lavoro vacanti, dall'offerta generale di cittadinanza da parte del governo ai cinesi di Hong Kong e ai rifugiati del conflitto in Ucraina. Ma il paese ha visto anche decine di migliaia di immigrati clandestini trafficati via mare dall'Europa continentale nell'ultimo anno.Il presentatore televisivo Nigel Farage, fondatore del Brexit Party – ora Reform Party – ha accusato il governo di Sunak di tradire l'elettorato.Il leader del Reform Party Richard Tice ha suggerito che il governo conservatore fosse più interessato alle politiche ambientali alla moda che al controllo dell'immigrazione.David Kurten, leader del piccolo partito social-conservatore Heritage, è andato oltre e ha chiesto al Regno Unito di ritirarsi dai trattati internazionali sulla migrazione, rimpatriare i migranti trafficati in Francia e limitare i visti per lavoro e studenti.In un'apparizione televisiva giovedì mattina, il primo ministro ha ammesso che le cifre sull'immigrazione erano "troppo alte", sottolineando che includevano 150.000 visti per studenti.

