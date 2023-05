https://it.sputniknews.com/20230525/cina-ad-israele-stop-alle-provocazioni-e-allinasprimento-delle-tensioni-con-la-palestina-17256985.html

Cina ad Israele, stop alle 'provocazioni' e all'inasprimento delle tensioni con la Palestina

Cina ad Israele, stop alle 'provocazioni' e all'inasprimento delle tensioni con la Palestina

Il South China Morning Post ha riferito che la Cina ha esortato Israele a smettere di "provocare" e "andare avanti" con la sua invasione del territorio... 25.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-25T22:11+0200

2023-05-25T22:11+0200

2023-05-25T22:11+0200

cina

israele

palestina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/13/11173450_143:0:1281:640_1920x0_80_0_0_d084aca87fe8a10994b1831402276076.jpg

Secondo i resoconti dei media, l'ambasciatore cinese presso le Nazioni Unite Geng Shuang ha esortato Israele ad allentare le tensioni, che si sono intensificate dopo che il paese ha firmato un ordine per aprire la strada a più insediamenti israeliani nel nord della Cisgiordania.Il diplomatico cinese ha anche affermato che Israele deve rispettare lo status quo storico delle aree sante di Gerusalemme e fermare l'avanzata illegale nei territori occupati.Shuang ha anche chiesto la fine della violenza contro i civili, esortando Israele a revocare il blocco della Striscia di Gaza per garantire il flusso di persone e rifornimenti.Anche le azioni degli Stati Uniti sono state ricordate dal diplomatico cinese, il quale ha affermato che gli americani, in quanto leader del Consiglio di sicurezza dell'Onu, avrebbero dovuto già fare qualcosa per mediare un processo di pace in Medio Oriente, invece di limitarsi a guardare a "braccia incrociate".Ad aprile, il ministro degli Esteri cinese Qin Gang ha fatto un'offerta per facilitare i colloqui di pace tra Israele e Palestina durante una telefonata tra le parti, ma non ha fatto progressi considerevoli.

cina

israele

palestina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

cina, israele, palestina