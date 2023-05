Più di 172 mila materiali contenenti false informazioni socialmente significative sull'operazione speciale sono stati rinvenuti e bloccati in rete da quando è iniziata l'operazione militare speciale russa, vale a dire dal 24 febbraio 2022.Il dato rilasciato dal servizio stampa di Roskomnadzor, Il Servizio federale per la supervisione delle comunicazioni, della tecnologia dell'informazione e dei mass media della Federazione Russa.

172 mila false pubblicazioni sull'operazione speciale bloccate da Roskomnadzor da febbraio 2022

Roskomnadzor, Il Servizio federale per la supervisione delle comunicazioni, della tecnologia dell'informazione e dei mass media della Federazione Russa, ha scoperto e bloccato una quantità considerevole di informazioni false e falsificate sull'operazione militare russa in corso in Ucraina da febbraio 2022.