Putin descrive i vantaggi per l'economia del decentramento delle valute

Putin descrive i vantaggi per l'economia del decentramento delle valute

Vladimir Putin ha sottolineato l'importanza del decentramento e dello sviluppo delle transazioni in valute nazionali, per una maggiore stabilità dell'economia... 24.05.2023, Sputnik Italia

Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha dichiarato alla sessione plenaria del Forum economico eurasiatico che il "decentramento del sistema finanziario globale contribuirà alla depoliticizzazione del lavoro nella sfera economica".Lo stesso ha proseguito auspicando sforzi congiunti per la creazione di un nuovo sistema finanziario globale decentralizzato.Su questo punto il presidente russo ha sottolineato le implicazioni positive in termini di stabilità e sicurezza economica:Nell'incontro il presidente russo ha inoltre affermato che la Federazione Russa sta perseguendo una politica di riduzione delle quote di valute di Paesi ritenuti ostili, e "intende lavorare più attivamente con i partner di tutto il mondo per una transizione a pieno titolo verso l'uso delle valute nazionali".

