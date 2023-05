https://it.sputniknews.com/20230524/orban-lucraina-non-ha-nessuna-possibilita-di-battere-la-russia-17252647.html

Orban: l'Ucraina non ha "nessuna possibilità" di battere la Russia

Orban: l'Ucraina non ha “nessuna possibilità” di battere la Russia

La settimana scorsa, l'Ungheria ha bloccato l'Unione Europea dall'assegnazione dell'ottavo pacchetto di 500 milioni di euro del 'Fondo Europeo per la Pace.

"Guardando la realtà, guardando le cifre, guardando il contesto, guardando il fatto che la NATO non è pronta a inviare truppe, è ovvio che non c'è possibilità di vittoria per i poveri ucraini sul campo di battaglia", ha detto, aggiungendo: "Questa è la mia posizione". La settimana scorsa, l'Ungheria ha bloccato l'Unione Europea dall'assegnazione dell'ottavo pacchetto di 500 milioni di euro del 'Fondo Europeo per la Pace' per pagare le armi che gli Stati membri dell'UE hanno inviato nella zona del conflitto. Orban ha espresso solidarietà per gli ucraini, ma ha insistito sul fatto che se l'obiettivo è quello di "salvare vite umane", i governi occidentali stanno procedendo al contrario. Il leader ungherese di lungo corso ha sottolineato che le ostilità in corso derivano da un "fallimento della diplomazia". Piuttosto che perseguire una strategia di aumento delle tensioni, Orban ha sollecitato un cessate il fuoco immediato. "È ovvio che senza gli Stati Uniti non esiste un'architettura di sicurezza per l'Europa. E questa guerra non può essere fermata... a meno che i russi non trovino un accordo con gli Stati Uniti", ha osservato Orban. "Come europeo, non sono contento di questo, ma è l'unica via d'uscita". In precedenza, Orban ha espresso critiche particolarmente dure nei confronti delle politiche aggressivamente anti-russe dell'Unione Europea, ma questo potrebbe essere il suo avvertimento più crudo, che è già stato accolto con allarme a Kiev. Il Ministero degli Esteri ucraino ha denunciato i commenti come un tentativo di assolvere la Russia da quella che ha definito la "responsabilità di Mosca per la sua aggressione". Anche i partner minori del governo statunitense a Berlino non sono stati da meno. "Sono deluso, o piuttosto irritato, dal comportamento dei nostri amici ungheresi", ha dichiarato il Ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ai giornalisti a Bruxelles. Orban ha difeso la sua strategia di neutralità sottolineando che, con l'85% delle esportazioni ungheresi destinate ad altri Stati membri dell'UE, il Paese non può semplicemente lasciare il blocco. Allo stesso modo, dato che Budapest riceve metà del suo fabbisogno energetico da Mosca, nemmeno può semplicemente abbandonare i suoi legami economici con la Russia.

