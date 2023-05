https://it.sputniknews.com/20230524/mishustin-russia-e-cina-reagiranno-ai-tentativi-di-diversi-paesi-di-imporre-la-loro-volonta-17253172.html

Mishustin: Russia e Cina reagiranno ai tentativi di diversi Paesi di imporre la loro volontà

Mishustin ha anche parlato dell'incontro con il suo omologo Li Qiang all'inizio della giornata, descrivendo i colloqui come sostanziali. 24.05.2023, Sputnik Italia

La Russia e la Cina, che resistono ai tentativi occidentali di dominio globale utilizzando sanzioni illegali per imporre volontà altrui agli Stati sovrani, daranno una risposta risoluta a queste pericolose aspirazioni e creeranno le condizioni per andare avanti, ha dichiarato il Primo Ministro russo Mikhail Mishustin. "Sono fiducioso che la Russia e la Cina daranno una risposta risoluta a queste aspirazioni pericolose e creeranno condizioni favorevoli per un progresso fiducioso - verso i nostri obiettivi strategici comuni", ha aggiunto.Mishustin ha anche parlato dell'incontro con il suo omologo Li Qiang all'inizio della giornata, descrivendo i colloqui come sostanziali. Secondo lui, le due parti hanno dichiarato i successi nella direzione della cooperazione commerciale ed economica e hanno sostenuto l'apertura di nuove strade promettenti per garantire una nuova qualità delle relazioni Russia-Cina entro il 2030.

