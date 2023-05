https://it.sputniknews.com/20230524/ladesione-alle-sanzioni-contro-la-russia-distruggerebbe-leconomia-della-georgia---primo-ministro-17252890.html

L'adesione alle sanzioni contro la Russia distruggerebbe l'economia della Georgia - primo ministro

L'adesione alle sanzioni contro la Russia distruggerebbe l'economia della Georgia - primo ministro

Ne ha parlato stamane il Primo Ministro georgiano Irakli Garibashvili, intervenendo al Qatar Economic Forum. 24.05.2023, Sputnik Italia

L'eventuale adesione della Georgia alle sanzioni economiche contro la Russia, come richiesto dai Paesi occidentali, danneggerebbe gli interessi nazionali del Paese e ne distruggerebbe l’economia, ha dichiarato stamane il Primo Ministro georgiano Irakli Garibashvili, intervenendo al Qatar Economic Forum.Il Primo Ministro ha ricordato che il fatturato commerciale tra i due Paesi in un anno è di circa 1 miliardo di dollari, una cifra che i Paesi dell'Unione Europea raggiungono nel commercio con la Russia in pochi giorni. Inoltre, il Capo del Governo della Georgia ha affermato che dopo il conflitto in Georgia nel 2008, i Paesi occidentali hanno continuato le relazioni commerciali ed economiche con la Russia e non hanno imposto sanzioni.Allo stesso tempo, ha specificato che la Georgia sta aderendo alle sanzioni finanziarie contro la Russia, come richiesto dall'Occidente, e i Paesi occidentali possono vederlo con i propri occhi.

