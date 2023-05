https://it.sputniknews.com/20230524/il-wfp-vuole-raccogliere-810-milioni-di-dollari-per-aiuti-alimentari-nel-corno-dafrica-17254683.html

Il WFP vuole raccogliere 810 milioni di dollari per aiuti alimentari nel Corno d'Africa

Il Programma Alimentare Mondiale (WFP) delle Nazioni Unite intende raccogliere 810 milioni di dollari entro sei mesi per aumentare gli aiuti alle popolazioni... 24.05.2023, Sputnik Italia

Il Programma alimentare mondiale (WFP) ha lanciato questo mercoledì 24 maggio un appello per raccogliere fondi fino a 810 milioni di dollari nei prossimi sei mesi, con l'obiettivo di aumentare gli aiuti umanitari per milioni di persone nel Corno d'Africa che sono alle prese con un'emergenza alimentare.Il direttore regionale del WFP per l'Africa orientale, Michael Dunford, ha affermato che i fondi aiuteranno il WFP a mantenere l'assistenza umanitaria salvavita e investire nella resilienza a lungo termine nel Corno d'Africa.Il WFP ha sottolineato che il Corno d'Africa sta passando da una crisi all'altra, aggiungendo che alla più lunga siccità mai registrata hanno fatto seguito forti piogge e inondazioni improvvise.Dal WFP si sottolinea che entro la fine del 2022 si stavano distribuendo aiuti alimentari a un numero record di 4,7 milioni di somali, ma questa cifra ha dovuto essere ridotta a tre milioni di persone ad aprile per mancanza di fondi.A meno che non siano disponibili fondi aggiuntivi, dovranno essere effettuati ulteriori tagli agli aiuti alimentari di emergenza alla Somalia per raggiungere solo 1,8 milioni di persone entro luglio, fanno sapere dall'Organizzazione.Di conseguenza, ciò significa che quasi tre milioni di persone non riceveranno più aiuti, sebbene ne abbiano ancora bisogno.

africa, aiuti, fondi, nutrizione, mondo, geopolitica, onu