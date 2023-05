https://it.sputniknews.com/20230524/il-canada-e-larabia-saudita-si-accordano-per-ripristinare-i-legami-diplomatici-17254520.html

Il Canada e l'Arabia Saudita si accordano per ripristinare i legami diplomatici

Il Canada e l'Arabia Saudita si accordano per ripristinare i legami diplomatici

Il Canada e l'Arabia Saudita hanno concordato di ripristinare i loro rapporti diplomatici e nominare ambasciatori, ponendo fine alle ricadute di una... 24.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-24T21:37+0200

2023-05-24T21:37+0200

2023-05-24T21:37+0200

canada

relazioni internazionali

geopolitica

mondo

diplomazia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1c/13952724_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_17ab57cd0fe089eda119d3f537e23d1e.jpg

La decisione fa seguito a un incontro tra il primo ministro Justin Trudeau e il principe ereditario Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud,a margine del vertice della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC) a Bangkok nel novembre 2022, ha osservato il ministero degli Esteri canadese.Il Canada ha nominato Jean-Philippe Linteau nuovo ambasciatore a Riad, si legge nella nota.Nell'agosto 2018, l'Arabia Saudita ha declassato i rapporti diplomatici con il Canada dopo che quest'ultimo aveva esortato Riad a "rilasciare immediatamente" le attiviste per i diritti delle donne incarcerate.In risposta alla "ingerenza" nei suoi affari interni, il regno aveva espulso l'ambasciatore canadese, interrotto i voli diretti della sua compagnia aerea statale per Toronto, interrotto le importazioni di grano e orzo canadesi, congelato nuove relazioni commerciali e di investimento con Ottawa e obbligato gli studenti sauditi a trasferirsi in altri Paesi.

canada

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

canada, relazioni internazionali, geopolitica, mondo, diplomazia