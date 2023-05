https://it.sputniknews.com/20230524/comandante-in-capo-delle-forze-armate-dellucraina-zaluzhny-ferito-in-attacco-missilistico---fonte-17253288.html

Comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina Zaluzhny ferito in attacco missilistico - fonte

Comandante in capo delle forze armate dell'Ucraina Zaluzhny ferito in attacco missilistico - fonte

Un rappresentante delle forze di sicurezza russe riferisce citando fonti del ferimento del comandante in capo delle forze armate ucraine a seguito di attacco... 24.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-24T16:13+0200

2023-05-24T16:13+0200

2023-05-24T16:13+0200

la situazione in ucraina

ucraina

kiev

geopolitica

comandante

esercito ucraino

mondo

bombardamento

ipotesi

feriti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/05/18/17254121_0:189:2965:1857_1920x0_80_0_0_1b9b353de9b5f4d762b45b91a71dd749.jpg

Il dato riferito da parte di un rappresentante delle forze di sicurezza russe a Sputnik, citando le sue fonti nelle forze armate dell'Ucraina:Secondo lo stesso, Zaluzhny sarebbe stato portato a Mykolaev per ricevere le cure di primo soccorso, poi trasferito in elicottero ad un nosocomio militare della capitale ucraina.Il comandante in effetti non compare in pubblicio almeno dal 10 maggio, quando si è rifiutato di prendere parte ad una riunione del comitato militare della NATO a livello dei capi di stato maggiore.Alcune voci parlavano addirittura della sua morte.Sebbene il vice-ministro della Difesa Anna Malyar abbia riferito in merito che lo stesso continui a svolgere le sue funzioni, restano i dubbi sulla sua sorte.

ucraina

kiev

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, kiev, geopolitica, comandante, esercito ucraino, mondo, bombardamento, ipotesi, feriti, nato