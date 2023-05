https://it.sputniknews.com/20230524/17253737.html

NATO, il segretario generale Stoltenberg esclude adesione dell'Ucraina con crisi in corso

L'idea dell'adesione dell'Ucraina alla NATO non è presa in considerazione fino a che il Paese è interessato dalla crisi in corso. Questo in sostanza il... 24.05.2023, Sputnik Italia

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha dichiarato in un forum a Bruxelles che l'adesione dell'Ucraina non è presa in considerazione al momento:In precedenza il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha dichiarato che i Paesi della NATO partecipano de jure al conflitto per l'Ucraina, il che comporta il rischio di uno scontro militare tra potenze nucleari.Un esperto americano, John Denis, ha dichiarato in merito che l'ammissione eventuale dell'Ucraina alla NATO avrebbe come conseguenza l'interruzione del processo di risoluzione politica della crisi in corso, mentre convincerebbe Mosca della correttezza della sua politica, minando i principi dell'alleanza stessa.

