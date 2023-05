https://it.sputniknews.com/20230523/premier-mishustin-i-detrattori-della-russia-non-sono-riusciti-a-distruggere-leconomia-del-paese-17250373.html

Premier russo: i detrattori della Russia non sono riusciti a distruggere l'economia del Paese

Premier russo: i detrattori della Russia non sono riusciti a distruggere l'economia del Paese

I detrattori della Russia non sono riusciti a distruggere la sua economia, a far crollare la valuta nazionale e a scatenare un'inflazione devastante, ha... 23.05.2023

Ha aggiunto che la Russia non solo ha superato la crisi, ma sta continuando il suo sviluppo progressivo. Sullo sfondo delle pressioni economiche occidentali, la Russia ha continuato a incrementare la sua cooperazione con la Cina, e questo rafforzerà le economie di entrambi i Paesi, ha detto il primo ministro."Sono convinto che quest'anno realizzeremo il compito stabilito dai capi dei nostri Stati, di portare il commercio reciproco a 200 miliardi di dollari", ha detto Mishustin ribadendo che la Russia è pronta a nuovi progetti con la Cina nell'ambito delle fonti di energia rinnovabili e continuerà a fornire idrocarburi. Il Primo Ministro ha nominato le aree di cooperazione promettenti dei due Paesi: Mishustin ha affermato che l'espansione del traffico aereo e l'uso attivo del potenziale della Rotta del Mare del Nord sono un'area prioritaria della cooperazione Russia-Cina. "L'espansione del traffico aereo è tra le altre priorità. E, naturalmente, un uso più attivo del potenziale della Via del Mare del Nord - come rotta più breve dall'Asia all'Europa", ha detto nel suo intervento al forum.

