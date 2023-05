https://it.sputniknews.com/20230523/politico-ministri-estero-tedesco-e-ungherese-litigano-sullucraina-17250008.html

Politico: ministri estero tedesco e ungherese litigano sull’Ucraina

Lunedì, Péter Szijjártó ha detto che Budapest intendeva opporsi allo stanziamento di 500 milioni di euro dal Fondo Europeo per la Pace per armare l'Ucraina. 23.05.2023, Sputnik Italia

Un incontro tra la Ministro degli Esteri tedesca Annalena Baerbock e il suo omologo ungherese Péter Szijjártó si sarebbe concluso con un alterco sulla questione della banca OTP ungherese e sul blocco degli aiuti all'Ucraina, ha scritto l'editorialista di Politico Jacopo Barigazzi. Lunedì, Péter Szijjártó ha detto che Budapest intendeva opporsi allo stanziamento di 500 milioni di euro dal Fondo Europeo per la Pace per armare l'Ucraina, fino a quando OTP fosse stata elencata come "sponsor di guerra". In precedenza, l'Agenzia nazionale ucraina per la prevenzione della corruzione ha dichiarato di aver inserito il gruppo bancario ungherese nella lista a causa di presunti prestiti preferenziali all'esercito russo.

