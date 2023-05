https://it.sputniknews.com/20230523/ministero-esteri-russo-stati-uniti-manipolano-i-dati-pubblicati-nellambito-del-trattato-new-start-17249882.html

Ministero Esteri russo: Stati Uniti manipolano i dati pubblicati nell'ambito del trattato New START

La Russia è trasparente nelle questioni nucleari e agisce in modo responsabile, ha detto il vice ministro degli Esteri russo. 23.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-23T08:28+0200

2023-05-23T08:28+0200

2023-05-23T08:28+0200

Gli Stati Uniti stanno manipolando i dati pubblicati nell'ambito del Nuovo Trattato di Riduzione delle Armi Strategiche (New START), e le informazioni condivise dal Dipartimento di Stato americano non sono conformi alle regole di conteggio del trattato, ha dichiarato lunedì il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov. "Per quanto riguarda i tentativi dei Paesi occidentali di guadagnare punti politici sulle informazioni relative alle dimensioni dei loro potenziali nucleari, tutto questo è francamente ipocrita", ha detto Ryabkov in una dichiarazione, pubblicata dal Ministero degli Esteri russo. La Russia è trasparente nelle questioni nucleari e agisce in modo responsabile, ha detto Ryabkov, alla domanda sulla dichiarazione del G7 che sostiene che al contrario solo i Paesi occidentali sono trasparenti quando si tratta di armi nucleari.

