Medvedev sottolinea la minaccia di una apocalisse nucleare grazie alla fornitura di armi all'Ucraina

Medvedev sottolinea la minaccia di una apocalisse nucleare grazie alla fornitura di armi all'Ucraina

Il vice-Presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa, Dmitry Medvedev, lancia il monito sulle forniture di F-16 alla volta dell'Ucraina... 23.05.2023

Più distruttive sono le armi fornite a Kiev, più probabile è lo scenario di un'apocalisse nucleare, ha dichiarato Dmitry Medvedev, vice-presidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa.Il vice-presidente russo si è riferito con la dichiarazione agli annunci recenti di possibili forniture da parte degli alleati di Kiev di caccia militari F-16.Intanto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, citato dal Post, si è dichiarato disponibile ad una tale idea: al G7 di Hiroshima ha dichiarato "che non si opporrà agli alleati occidentali che vorranno inviare i jet militari di fabbricazione americana F-16 all’Ucraina.Lo stesso Biden ha anche aggiunto di "essere disponibile a mandare personale per addestrare l’esercito ucraino a pilotarli".La notizia è stata poi confermata dal consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan. "Pertanto, più armi vengono fornite, più il mondo sarà in pericolo, e più distruttive sono queste armi, più probabile è lo scenario di quella che viene chiamata l'apocalisse nucleare", ha concluso Medvedev.

