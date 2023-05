https://it.sputniknews.com/20230523/medvedev-invita-gli-stati-uniti-a-risarcire-i-danni-causati-dal-sabotaggio-del-nord-stream-17251349.html

Medvedev invita gli Stati Uniti a risarcire i danni causati dal sabotaggio del Nord Stream

Medvedev invita gli Stati Uniti a risarcire i danni causati dal sabotaggio del Nord Stream

In un'intervista a RT, Dmitry Medvedev, vice presidente del Consiglio di Sicurezza russo, ha detto che le argomentazioni degli Stati Uniti sul non... 23.05.2023, Sputnik Italia

Durante l'intervista, a Medvedev è stato chiesto se gli Stati Uniti dovrebbero risarcire la Russia per aver compromesso il Nord Stream. Medvedev ha risposto che gli Stati Uniti dovrebbero risarcire "e non solo quel danno", ma anche la ricostruzione di Artemivsk, Mariupol e altri luoghi. In risposta alla domanda sul Nord Stream, Medvedev ha detto anche che il procedimento per stabilire se gli Stati Uniti sono coinvolti nella minaccia è ancora in corso. Le esplosioni hanno avuto luogo il 26 settembre 2022, in contemporanea su due linee dei gasdotti russi per l'esportazione di gas verso l'Europa - Nord Stream e Nord Stream 2. Germania, Danimarca e Svezia non hanno escluso un sabotaggio mirato. Nord Stream AG, l'operatore di Nord Stream, ha riferito che le emergenze sui gasdotti sono senza precedenti e non è possibile valutare la tempistica delle riparazioni. La Procura Generale russa ha aperto un procedimento per atto di terrorismo internazionale. Il giornalista americano Seymour Hersh, vincitore del Premio Pulitzer, ha pubblicato l'8 febbraio la sua inchiesta sulle esplosioni al Nord Stream, in cui, citando una fonte, ha affermato che nel giugno 2022 sono stati piazzati degli ordigni esplosivi sotto i gasdotti russi, sotto la copertura delle esercitazioni NATO Baltops, da parte dei sommozzatori della Marina degli Stati Uniti supportati da specialisti norvegesi.

