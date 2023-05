https://it.sputniknews.com/20230523/kiev-afferma-che-i-paesi-bassi-potrebbero-diventare-il-primo-paese-a-fornire-caccia-f-16-allucraina-17250496.html

Kiev afferma che i Paesi Bassi potrebbero diventare il primo Paese a fornire caccia F-16 all'Ucraina



I Paesi Bassi potrebbero diventare il primo paese a consegnare aerei da combattimento F-16 a Kiev, ha detto Yuriy Sak, consigliere del ministero della Difesa... 23.05.2023, Sputnik Italia

Il consigliere del ministro della Difesa ucraino, Yuriy Sak, ha dichiarato che "I Paesi Bassi sono in grado di essere il primo (Paese a consegnare caccia)", citato dai media.Sak ha detto ai media sabato che Kiev spera di ricevere i primi F-16 da donatori stranieri alla fine di settembre o all'inizio di ottobre.Nella sua precedente intervista, ha detto che l'Ucraina sperava di ricevere fino a 50 caccia dai suoi alleati.Lunedì, il ministro degli Esteri olandese Wopke Hoekstra ha dichiarato che i Paesi non dovrebbero prendere decisioni individuali sulla fornitura di aerei da combattimento e che la questione deve essere negoziata all'interno di una coalizione più ampia.Gli alleati della NATO si sono recentemente impegnati a fornire all'Ucraina Caccia F-16, ultima "aggiunta" alla lista di armi letali che l'Occidente ha fornito all'Ucraina, mentre si prepara per un'offensiva su larga scala contro le forze russe.

