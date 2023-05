https://it.sputniknews.com/20230523/il-presidente-della-republika-srpska-dolik-non-possiamo-far-parte-del-campo-nato-contro-la-russia-17252181.html

Il presidente della Republika Srpska Dolik: non possiamo far parte del campo NATO contro la Russia

Il presidente della Republika Srpska, una delle due entità che compongono la Bosnia-Erzegovina, a prevalenza serba, ha dichiarato a margine dell'incontro... 23.05.2023, Sputnik Italia

"Non possiamo far parte del campo della NATO contro la Russia. Hanno praticato su di noi e hanno causato gravi danni al popolo serbo".Queste le dichiarazioni del presidente della Republika Srpska (Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina) Milorad Dodik, in un'intervista esclusiva con Sputnik a seguito dei colloqui con il presidente russo Vladimir Putin.Parlando delle sanzioni contro la Russia, Dodik ha dichiarato che la Bosnia-Erzegovina non ha preso alcuna decisione sull'imposizione di sanzioni alla Russia proprio grazie alla Republika Srpska.Sull'informazione in generale e sui mezzi di informazione, Dodik ha sottolineato:"Gli Stati Uniti, che lottano per la libertà dei media, decidono contro i media stessi. Nei Balcani, ci sono pochi programmi di notizie sulla Russia. Gli americani hanno molti dei loro media qui. La Russia ha solo Sputnik. Gli Stati Uniti vogliono chiudere tutti i media che non gli piacciono".

