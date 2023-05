https://it.sputniknews.com/20230523/borrell-ancora-nessun-accordo-da-parte-dei-ministri-della-difesa-ue-sulla-nuova-assistenza-a-kiev-17251109.html

Borrell: ancora nessun accordo da parte dei ministri della Difesa Ue sulla nuova assistenza a Kiev

Borrell: ancora nessun accordo da parte dei ministri della Difesa Ue sulla nuova assistenza a Kiev

Nessuna decisione unanime da parte dei ministri della Difesa dei Paesi dell'Ue sulla nuova tranche di assistenza militare all'Ucraina. Lo riferisce l'Alto... 23.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-23T18:25+0200

2023-05-23T18:25+0200

2023-05-23T18:25+0200

ue

bruxelles

josep borrell

diplomazia

armamenti

forniture

armi

kiev

geopolitica

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/15992645_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_0ba920e83f2b8c13bd2be0a3a6988f18.jpg

L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ha dichiarato a seguito di una riunione del Consiglio del ministero della Difesa che i ministri dei Paesi dell'Ue non sono riusciti a concordare una nuova tranche per l'assistenza militare all'Ucraina.Il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha detto intanto che i ministri degli Esteri dei Paesi dell'UE non possono concordare una nuova tranche di assistenza militare alle autorità di Kiev, sottolineando che Budapest si opporrà all'assegnazione di 500 milioni di euro dal Fondo europeo per la pace alla volta di Kiev finché la banca ungherese OTP sarà nella lista degli "sponsor di guerra".Budapest si è opposta all'imposizione di sanzioni al comparto russo dell'energia e all'invio di armi.Nella primavera dello scorso anno inoltre il parlamento dell' Ungheria ha emesso un decreto che impone il divieto dal territorio del Paese di rifornire di armi l'Ucraina.Da parte sua la Russia ha più volte e da più parti ribadito il concetto che le forniture non fanno che altro che inasprire i livelli di scontro e prolungare la crisi, con il ministro degli Esteri Sergey Lavrov che ha sottolineato che "gli Stati Uniti e l'Unione Europea sono direttamente coinvolti (...) non solo attraverso il trasferimento di armi, ma anche attraverso la formazione del personale sul territorio".

bruxelles

kiev

ungheria

budapest

russia

mosca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, bruxelles, josep borrell, diplomazia, armamenti, forniture, armi, kiev, geopolitica, mondo, dichiarazioni, annuncio, ungheria, budapest, russia, mosca, sergey lavrov, il ministero degli esteri della russia