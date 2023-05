https://it.sputniknews.com/20230522/wp-grossi-prepara-accordo-su-centrale-nucleare-zaporozhye-temendo-conseguenze-controffensiva-kiev-17248326.html

WP: Grossi prepara accordo su Centrale nucleare Zaporozhye temendo conseguenze controffensiva Kiev

WP: Grossi prepara accordo su Centrale nucleare Zaporozhye temendo conseguenze controffensiva Kiev

Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael Grossi, sta preparando una bozza di accordo sulla centrale nucleare di... 22.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-22T09:08+0200

2023-05-22T09:08+0200

2023-05-22T09:08+0200

la situazione in ucraina

russia

aiea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e7/01/14/16899709_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_5bbb05250f418115d0719a47009b12f6.jpg

Lo riporta lunedì il Washington Post, citando diplomatici americani ed europei.Secondo le fonti del quotidiano, il piano di Grossi comprende cinque principi: divieto di dispiegamento di mezzi militari pesanti e personale militare alla centrale, divieto di sparare dal territorio e verso la centrale, garantire la sicurezza, proteggere tutte le linee elettriche esterne e monitorare rispetto dei suddetti principi.Il WP, citando documenti segreti del Pentagono e dell'intelligence americana pubblicati online, osserva anche che Kiev non vuole concludere alcun accordo dopo quasi nove mesi di trattative. In precedenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "ha insistito sul fatto che i funzionari [statunitensi] non avrebbero permesso a Grossi di costringere Kiev a smilitarizzare [la centrale elettrica], ritenendo che non fosse nell'interesse di Kiev", si legge in uno dei documenti.Reuters aveva precedentemente segnalato che Grossi potrebbe presentare una bozza di accordo con la partecipazione di Ucraina e Russia per garantire la sicurezza della centrale nucleare di Zaporozhye al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite entro la fine di maggio. Ora l'incontro su questo argomento non è incluso nel programma dei lavori del Consiglio di sicurezza. La Svizzera, in qualità di presidente del Consiglio di sicurezza dell'ONU a maggio, può prendere una decisione in merito.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, aiea