Viceministro degli Esteri russo commenta la possibilità di consegne degli F-16 a Kiev

Viceministro degli Esteri russo commenta la possibilità di consegne degli F-16 a Kiev

Nonostante le azioni e le intenzioni degli Stati Uniti di aumentare le forniture di armi all'Ucraina, compreso l'addestramento dei piloti per i caccia F-16... 22.05.2023, Sputnik Italia

"Le cose si stavano muovendo verso questo, e qualsiasi tentativo di presentare la questione come ancore in discussione, di presentare il caso come se tutto non fosse ancora predeterminato per noi, non ha fatto alcuna impressione", ha detto Ryabkov, commentando le intenzioni degli Stati Uniti."L'intera gamma di armi e attrezzature militari in discussione finirà in Ucraina in un modo o nell'altro. Lo stesso vale per l'addestramento delle forze armate ucraine. Questi sforzi sono completamente inutili e privi di significato: le nostre capacità sono tali che tutti gli obiettivi dell'operazione militare speciale saranno sicuramente raggiunti e nessuna violazione della sicurezza della Federazione Russa porterà ai risultati ricercati dall'Occidente", ha sottolineato il viceministro.

