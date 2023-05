https://it.sputniknews.com/20230522/scholz-lucraina-non-aderira-alla-nato-nel-prossimo-futuro-17248866.html

Scholz: l'Ucraina non aderirà alla NATO nel prossimo futuro

Scholz: l'Ucraina non aderirà alla NATO nel prossimo futuro

L'Ucraina non diventerà membro della NATO nel prossimo futuro, ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un'intervista al canale televisivo tedesco... 22.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-22T13:53+0200

2023-05-22T13:53+0200

2023-05-22T13:53+0200

germania

ucraina

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1d/13517638_0:0:3315:1865_1920x0_80_0_0_cee616f0964fb1ec5961fc27ef0c830a.jpg

“È chiaro a tutti che questo non accadrà nel prossimo futuro. Anche perché i criteri della NATO includono una serie di condizioni che l'Ucraina non può attualmente soddisfare", ha affermato.In precedenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva affermato che l'Ucraina non sarebbe diventata membro della NATO fino alla fine del conflitto. Tuttavia, spera nel sostegno dei partner sotto forma di invito all'alleanza.Le autorità ucraine hanno presentato domanda per l'ingresso accelerato del paese nella NATO. Tuttavia, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti Jake Sullivan ha definito prematuro un tale passo. A sua volta, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha osservato che ogni paese ha il diritto di determinare il proprio percorso. Ha anche ricordato la politica della porta aperta.Il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov ha affermato che il Cremlino sta monitorando attentamente la situazione e ha ricordato che il desiderio dell'Ucraina di aderire alla NATO è stato uno dei motivi del lancio dell'operazione militare speciale della Russia.

germania

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

germania, ucraina, politica, difesa