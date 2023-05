https://it.sputniknews.com/20230522/pechino-se-gli-usa-vogliono-migliorare-i-rapporti-devono-smettere-di-tentare-di-sopprimere-la-cina-17248527.html

Pechino: se gli USA vogliono migliorare i rapporti, devono smettere di tentare di sopprimere la Cina

Pechino: se gli USA vogliono migliorare i rapporti, devono smettere di tentare di sopprimere la Cina

Per migliorare le relazioni tra Washington e Pechino, gli Stati Uniti devono correggere la loro percezione della Cina e smettere di cercare di sopprimere e...

In precedenza, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a margine del vertice del G7 a Hiroshima ha affermato che nel prossimo futuro arriverà un disgelo nelle relazioni tra Stati Uniti d'America e Cina. Biden ha sottolineato che le relazioni bilaterali sono state danneggiate dalla "stupida" storia del pallone spia."Gli Stati Uniti affermano di voler impegnarsi, ma allo stesso tempo sopprimono e frenano senza scrupoli la Cina e impongono sanzioni a funzionari e società cinesi, allora qual è la sincerità e il significato di tale interazione?", ha chiesto Mao Ning.Il diplomatico ha sottolineato che la parte americana dovrebbe revocare immediatamente le sanzioni e adottare misure concrete per rimuovere gli ostacoli al dialogo, creare condizioni e atmosfera favorevoli. Mao Ning ha osservato che la Cina ha sempre sviluppato le relazioni Cina-USA in conformità con i principi di rispetto reciproco, coesistenza pacifica e cooperazione reciprocamente vantaggiosa proposti dal presidente cinese Xi Jinping."Esortiamo gli Stati Uniti a correggere la loro percezione della Cina, a smettere di interferire negli affari interni della Cina, a smettere di danneggiare la sovranità, la sicurezza e gli interessi di sviluppo della Cina, di muoversi verso la Cina e di intraprendere azioni concrete per riportare in carreggiata le relazioni Cina-USA", ha affermato.

