In Bielorussia graziato Roman Protasevich

Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko ha graziato Roman Protasevich, ex caporedattore del canale Telegram NEXTA riconosciuto nel Paese come...

bielorussia

"Ho firmato letteralmente poco fa tutti i documenti pertinenti in cui si afferma che sono stato graziato. Questa, ovviamente, è proprio una grande notizia", ​​​​ha detto Protasevich.A febbraio, il tribunale regionale di Minsk ha iniziato a esaminare un procedimento penale contro il fondatore del canale Telegram NEXTA Stepan Putilo, l'ex caporedattore Roman Protasevich e l'ex editore Yan Rudik. Putilo e Rudik sono all'estero, sono stati arrestati in contumacia. Protasevich è stato arrestato nel maggio 2021 dopo essere atterrato a Minsk a causa di una falsa notizia secondo cui un aereo Ryanair in volo per Vilnius, su cui era a bordo, era stato minato. L'ufficio del procuratore generale aveva precedentemente notato che Protasevich ha rispettato pienamente i termini dell'accordo preliminare sulla cooperazione che aveva concluso.Il 3 maggio, il tribunale regionale di Minsk ha condannato Protasevich a otto anni di carcere, Putilo in contumacia - 20 anni e Rudik in contumacia - 19 anni.

