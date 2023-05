https://it.sputniknews.com/20230522/funzionari-dellue-si-stanno-preparando-per-una-possibile-sconfitta-di-biden-alle-elezioni---media-17248969.html

Funzionari dell'UE si stanno preparando per una possibile sconfitta di Biden alle elezioni - media

Funzionari dell'UE si stanno preparando per una possibile sconfitta di Biden alle elezioni - media

I funzionari dell'UE si stanno preparando alla situazione in cui l'attuale presidente americano Joe Biden potrebbe non vincere le elezioni presidenziali... 22.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-22T14:44+0200

2023-05-22T14:44+0200

2023-05-22T14:44+0200

ue

usa

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/10/16331098_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_68bd71532d4c56042ca7900d751d0524.jpg

"Esiste una stretta cooperazione e un coordinamento senza precedenti tra l'UE e l'attuale amministrazione statunitense... L'UE è consapevole che questa (cooperazione) non è un dato di fatto e questo approccio potrebbe cambiare quando qualcuno come (l'ex presidente degli Stati Uniti Donald) appare nel Trump alla Casa Bianca", ha detto al canale televisivo un funzionario dell'UE.Il capo analista del Milken Institute, Kevin Klowden, ha dichiarato al canale televisivo che l'UE e gli Stati Uniti dovranno affrontare un rapporto difficile se il candidato repubblicano assumerà la presidenza. "Gli europei temono che gli Stati Uniti smettano di sostenere (l'Ucraina)", ha aggiunto Klowden, osservando che si tratta di assistenza sia militare che finanziaria.Le elezioni presidenziali statunitensi si terranno nel novembre 2024. Trump nel novembre 2022 ha annunciato il suo ingresso nella lotta per la presidenza. Secondo l'ultimo sondaggio della NBC, circa il 46% degli elettori del Partito Repubblicano degli Stati Uniti sosterrebbe la sua candidatura se le sue primarie si tenessero adesso.Biden ha anche annunciato ufficialmente ad aprile che si stava candidando per un secondo mandato per "finire ciò che ha iniziato" e ha lanciato un sito web per la campagna. Se ci riuscirà, avrà 82 anni all'inizio del suo secondo mandato presidenziale.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, usa, politica