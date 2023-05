https://it.sputniknews.com/20230522/ft-rivela-la-cattiva-abitudine-delleuropa-a-cui-e-difficile-rinunciare-17248734.html

FT rivela la "cattiva abitudine" dell'Europa a cui è difficile rinunciare

I rivenditori e i governi europei stanno iniziando a limitare i prezzi dei prodotti alimentari per superare la "peggiore crisi" dell'aumento del costo della... 22.05.2023, Sputnik Italia

Mentre i prezzi dell'energia più bassi hanno allentato la pressione generale, il costo del cibo è ancora alle stelle, costringendo i politici a prendere il problema sotto controllo.Secondo l’Eurostat, i prezzi dei prodotti alimentari sono aumentati del 16,6% dall'inizio dell'anno, ben al di sopra del tasso di inflazione complessivo dell'8,1%. I prezzi delle uova (22,7%), del latte intero (25%) e dello zucchero (54,9%) sono aumentati di più."Nel mondo occidentale, non abbiamo avuto controlli sui prezzi nel solito modo dagli anni '70", ha affermato a FT l'economista svedese Lars Jonung.I paesi dell'Europa centrale e orientale sono stati i più colpiti dagli aumenti dei prezzi, con l'Ungheria e la Croazia che hanno adottato misure per limitare i prezzi dei beni di prima necessità per proteggere i cittadini più vulnerabili. Questi ultimi tendono a spendere la maggior parte del loro reddito in cibo.I controlli sui prezzi hanno reso più economici prodotti come il latte, ma alcuni supermercati hanno imposto restrizioni alla vendita di merci, ha detto al giornale un residente di Budapest. Per questo motivo, i cittadini devono visitare diversi negozi o fare acquisti ogni giorno.La Francia ha stipulato accordi con i supermercati per ampliare l'elenco dei prodotti venduti al prezzo più basso possibile. La Spagna ha ridotto l'Iva sugli alimenti, l'Italia ha limitato il costo della pasta. Inoltre, hanno l’Austria ha chiesto la regolamentazione dei prezzi.Tuttavia, la pressione sui venditori affinché si attengano a prezzi più elevati è stata esacerbata dal forte calo del costo delle materie prime agricole nell'ultimo anno.Come ha spiegato a FT Monique Goyens, CEO dell'Organizzazione europea dei consumatori, alcuni casi di aumento dei prezzi possono essere giustificati, tuttavia, si sospetta che alcune imprese stiano semplicemente cercando una scusa per questo. Allo stesso tempo, i rivenditori affermano di non essere colpevoli e, in generale, sono costretti a subire il colpo sulle merci con restrizioni.Come ha spiegato Jonung al giornale, i controlli sui prezzi come strumento per ridurre l'inflazione non funzionano, inoltre, "creano dipendenza ed è difficile liberarsi di questa abitudine".

