Borrell ammette che non solo l'Ungheria dubita delle nuove sanzioni anti-russe

"Discuteremo di una nuova tranche del Fondo europeo per la pace e di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia", ha detto ai giornalisti.Alla domanda sui modi per superare l'obiezione dell'Ungheria a nuovi finanziamenti per le armi a Kiev, ha osservato che "non è solo una questione di Ungheria (riguardo alla nuova tranche all'Ucraina - ndr), il nuovo pacchetto di sanzioni ha alcune considerazioni speciali, molti membri dell'UE voglio che se ne discute"."I rappresentanti permanenti ne discutono nelle loro riunioni, ma a livello politico ovviamente anche i ministri, compresa una nuova tranche del Fondo europeo per la pace e un nuovo pacchetto di sanzioni contro l’aggiramento, compresi i paesi terzi". "L'unico modo per risolverli è attraverso le discussioni", ha sottolineato il capo della diplomazia europea.Ha aggiunto che "ha sempre sostenuto il voto a maggioranza assoluta, perché altrimenti siamo troppo lenti a prendere decisioni".

