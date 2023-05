https://it.sputniknews.com/20230521/ungheria-attende-spiegazioni-da-kiev-e-commissione-ue-sulla-situazione-con-loleodotto-druzhba-17248129.html

Ungheria attende spiegazioni da Kiev e Commissione UE sulla situazione con l'oleodotto Druzhba

In onda su radio Kossuth, al ministro degli Esteri ungherese è stato chiesto di commentare i rapporti secondo cui il presidente della Commissione europea avrebbe proposto a Volodymyr Zelensky a fermare il transito del petrolio russo attraverso Druzhba."Non abbiamo ricevuto alcuna spiegazione da Kiev in merito. Credo che si tratti di una questione di tale importanza che il presidente della Commissione europea dovrebbe fornire personalmente spiegazioni, poiché la questione della sicurezza dell'approvvigionamento energetico è una questione di sovranità”, ha detto Szijjártó."Se qualcuno cerca di rendere impossibile garantire l'approvvigionamento energetico del paese, allora questo può essere considerato una violazione della sovranità di questo paese", ha aggiunto.Il ministro degli Esteri ungherese ha ricordato che, secondo gli accordi internazionali, l'Ungheria dovrebbe ricevere petrolio in transito dal territorio dell'Ucraina.Ha anche rimproverato alle autorità di Ucraina e Croazia di aver "in malafede" aumentato "cinque o sei volte" la tassa di transito, approfittando della situazione militare.

