Un politico ammette che il conflitto ucraino non sta andando secondo lo scenario dell'Occidente

Il conflitto in Ucraina, che non si sta svolgendo secondo lo scenario degli esperti occidentali, deve essere fermato, ha scritto in un post su Twitter il... 21.05.2023, Sputnik Italia

la situazione in ucraina

francia

politica

"Zelensky ha perso Bakhmut (Artemovsk), contrariamente a quanto tutti gli 'esperti' hanno strombazzato per mesi! È ora di smettere di inviare armi, e presto anche aerei. Che follia! Dobbiamo avviare i negoziati su un piano di pace!" ha scritto.Philippot ha più volte chiesto una soluzione della prolungata crisi ucraina, alimentata dalla fornitura di armi alle Forze Armate dell'Ucraina dalla Francia.

