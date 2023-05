https://it.sputniknews.com/20230521/scholz-invita-la-corea-del-nord-a-smettere-di-lanciare-missili-balistici-17247932.html

Scholz invita la Corea del Nord a smettere di lanciare missili balistici

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha invitato la Corea del Nord a smettere di lanciare missili balistici e condurre test nucleari. Lo ha dichiarato domenica... 21.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-21T16:15+0200

"Questi test balistici devono essere fermati. I tentativi di rafforzarsi nel piano nucleare devono finire. Questa è una minaccia per la pace e la sicurezza nella regione", ha detto Scholz.Il capo del governo tedesco ha parlato di una "situazione costantemente pericolosa". Ha definito la visita al confine con la Corea del Nord molto "importante e toccante" nel contesto della divisione della Germania tra il 1949 e il 1990. "La Germania ora è di nuovo unita. Questo è un grande successo che abbiamo", ha sottolineato il cancelliere tedesco.Scholz, insieme a sua moglie Britta Ernst, ha visitato la zona smilitarizzata larga 4 km. Ha visitato la caserma azzurra, dove erano in corso le trattative per un accordo di armistizio concluso nel luglio 1953. Entrando in uno delle caserme con un tavolo delle trattative, che si trova proprio al confine, Scholz è entrato per qualche minuto in Corea del Nord.

