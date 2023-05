https://it.sputniknews.com/20230521/lula-invita-il-g7-a-prestare-attenzione-a-tutti-i-conflitti-non-solo-allucraina-17248026.html

Lula invita il G7 a prestare attenzione a tutti i conflitti, non solo all'Ucraina

Lula invita il G7 a prestare attenzione a tutti i conflitti, non solo all'Ucraina

Il conflitto in Ucraina non è l'unico che richiede l'attenzione della comunità mondiale, afferma il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva. Ha... 21.05.2023, Sputnik Italia

“Non bisogna tralasciare il fatto che le minacce alla pace e alla sicurezza colpiscono il mondo oggi e si estendono ben oltre l'Europa. Israeliani e palestinesi, armeni e azeri, kosovari e serbi hanno bisogno di pace. Anche yemeniti, siriani, libici e sudanesi meritano la pace. Una simile attenzione internazionale deve essere prestata a questi conflitti ", ha affermato Lula.Il leader brasiliano ha ricordato ancora una volta la necessità del dialogo per risolvere i conflitti internazionali e gli sforzi del suo Paese per creare le condizioni per l'avvio dei negoziati sulla situazione in Ucraina. “Ripeto quasi fino allo sfinimento che è necessario parlare di pace. Non ci può essere soluzione a lungo termine senza dialogo”, ha sottolineato.In precedenza, il presidente del Brasile aveva affermato che la Russia è il garante della pace a lungo termine in tutto il mondo. Ha già preso l'iniziativa di sviluppare un nuovo formato internazionale per creare un'opportunità di dialogo tra Mosca e Kiev, sottolineando di essere pronto, se necessario, a mediare nei negoziati diretti tra i presidenti russo e ucraino Vladimir Putin e Vladimir Zelensky.

