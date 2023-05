https://it.sputniknews.com/20230521/il-presidente-del-niger-definisce-la-politica-della-francia-in-africa-poco-riuscita-17247737.html

Il presidente del Niger definisce la politica della Francia in Africa "poco riuscita"

Il presidente del Niger definisce la politica della Francia in Africa "poco riuscita"

Il presidente del Niger Mohamed Bazoum ha ammesso in un'intervista al Financial Times che la politica francese in Africa non ha molto successo, ma allo stesso... 21.05.2023, Sputnik Italia

2023-05-21T17:33+0200

2023-05-21T17:33+0200

2023-05-21T17:33+0200

francia

africa

niger

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/03/9968955_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_8efa7945f1795c283a5d04a7db3e2839.jpg

"È vero che la politica della Francia in Africa non ha molto successo in questo momento... Ma la colpa è della Francia? Non credo. La Francia è un bersaglio facile per il discorso populista di certe opinioni, specialmente sui social media tra i giovani africani... I suoi rivali vogliono creare l'immagine della Francia come una potenza neocoloniale", ha detto il presidente al quotidiano britannico Financial Times.Come osserva il giornale, Bazoum ha cercato di appianare le critiche interne alla sua decisione di aumentare la presenza militare francese in Niger, affermando che l'intelligence di Parigi ha aiutato molto il Niger nella lotta al terrorismo.Secondo il quotidiano, il presidente ha anche affermato che le istituzioni in Niger si stanno rafforzando, nonostante i continui problemi legati all'instabilità, alla povertà e alla fame in alcune parti del Paese. Secondo Bazoum, “non c'è possibilità” di un possibile golpe militare nel Paese.Il Niger si trova nella regione africana del Sahel, una delle più problematiche del continente a causa delle attività terroristiche e della migrazione illegale.

francia

africa

niger

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

francia, africa, niger, politica