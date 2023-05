https://it.sputniknews.com/20230521/guterres-definisce-ingiusta-la-distribuzione-dei-fondi-del-fmi-tra-i-paesi-17246879.html

Guterres definisce ingiusta la distribuzione dei fondi del FMI tra i paesi

Dei 650 miliardi di dollari stanziati dal Fondo monetario internazionale sotto forma di diritti speciali di prelievo (DSP), l'Africa ha ricevuto solo 34... 21.05.2023, Sputnik Italia

"Il FMI ha fornito 650 miliardi di dollari in diritti speciali di prelievo, o DSP, durante la pandemia, essenzialmente creando denaro dal nulla. I paesi del G7 di 772 milioni hanno ricevuto 280 miliardi di dollari. Il continente africano con una popolazione di 1,3 miliardi di persone ha ricevuto 34 miliardi di dollari", ha detto Guterres.A suo avviso, "è stato fatto secondo le regole, ma da un punto di vista morale c'è qualcosa di fondamentalmente sbagliato nelle regole stesse".Secondo il segretario generale, 52 paesi nel mondo sono in crisi del debito, sono sull'orlo di una crisi del debito o stanno affrontando finanziamenti di mercato estremamente costosi. I paesi a reddito medio, inclusi molti piccoli Stati insulari in via di sviluppo, non hanno, con poche eccezioni, l’accesso a finanziamenti agevolati e alla riduzione del debito.Il Segretario Generale si è rivolto ai leader del G7, sottolineando che “i Paesi ricchi non possono ignorare il fatto che più della metà del mondo – la stragrande maggioranza dei Paesi – sta attraversando una profonda crisi finanziaria”.

