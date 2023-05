https://it.sputniknews.com/20230521/elicottero-precipita-in-afghanistan-morti-due-piloti-17247142.html

Elicottero precipita in Afghanistan, morti due piloti

Elicottero precipita in Afghanistan, morti due piloti

Un elicottero appartenente ai talebani* è caduto nella provincia afghana di Samangan, due piloti sono morti, hanno riferito fonti a Sputnik. 21.05.2023, Sputnik Italia

"Un elicottero appartenente ai talebani si è schiantato dopo essere entrato in collisione con una linea elettrica", hanno detto fonti locali. Secondo fonti della sicurezza di Samangan, due piloti sono morti.Agli inizi di agosto del 2021, i talebani hanno intensificato l'offensiva contro le forze governative afghane. Il 15 agosto, i ribelli sono entrati a Kabul e il giorno dopo hanno dichiarato la fine della guerra.Durante le ultime due settimane dello stesso mese, dall'aeroporto di Kabul, controllato dall'esercito americano, c'è stata un'evacuazione di massa di cittadini dei paesi occidentali e degli afghani che hanno collaborato con le missioni straniere.La notte del 31 agosto, le forze armate statunitensi hanno lasciato l'aeroporto di Kabul, ponendo fine ad una presenza militare durata quasi 20 anni. Quando le truppe internazionali si sono ritirate dal Paese e le evacuazioni si sono concluse, i talebani hanno annunciato la composizione del loro governo ad interim, guidato da Mohammad Hasan Akhund, ex ministro degli Esteri durante il precedente governo talebano, che è sanzionato dalle Nazioni Unite dal 2001.*il movimento Talebani è sotto sanzioni ONU per attività terroristiche

afghanistan