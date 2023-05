https://it.sputniknews.com/20230521/biden-non-posso-garantire-che-non-ci-sara-un-default-degli-stati-uniti-17247436.html

Biden: non posso garantire che non ci sarà un default degli Stati Uniti

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ammesso di non poter garantire che l'opposizione repubblicana non provochi un default sovrano con le sue azioni. 21.05.2023, Sputnik Italia

"Non posso garantire che non provocheranno un default facendo qualcosa di oltraggioso", ha detto in una conferenza stampa nella città giapponese di Hiroshima dopo il vertice del G7. La Casa Bianca e i repubblicani, che controllano la Camera dei Rappresentanti al Congresso, proseguono i negoziati per l'innalzamento del tetto del debito nazionale, senza il quale, secondo i calcoli del Dipartimento del Tesoro, gli Stati Uniti potrebbero non essere in grado di rispettare i propri obblighi finanziari a giugno.

