Von der Leyen afferma che i paesi del Sud globale "sono rimasti delusi" dalla Cina

Il capo della Commissione europea è intervenuto a Hiroshima in una sessione dedicata al rafforzamento dell'interazione con i partner internazionali. Il testo del discorso è stato diffuso a Bruxelles dal servizio stampa della Commissione europea.La resistenza ai diktat dell'Occidente e degli Stati Uniti sta crescendo in Africa, ha dichiarato Mutsvangwa, portavoce del partito al governo dello Zimbabwe ZANU-PF, in un'intervista a Sputnik. E secondo il segretario del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa Nikolay Patrushev, la strategia di strangolare gli stati scomodi usata dall'Occidente è una rinascita dei vecchi metodi del colonialismo. Inoltre, la Federazione Russa ha ripetutamente notato che l'Occidente vuole estromettere la Russia dai mercati africani. I rappresentanti di numerosi paesi hanno ripetutamente affermato che, nonostante le pressioni dell'Occidente, continuano a cooperare attivamente con la Federazione Russa."Le sfide moderne stanno avendo un forte impatto sull'economia mondiale, ma soprattutto sul Sud globale... Molti mercati emergenti e paesi in via di sviluppo sono alla ricerca di opportunità di finanziamento sostenibili. La Belt and Road Initiative sembrava un buon affare a buon mercato. Ma molti paesi del Sud globale hanno avuto un'esperienza negativa con la Cina. Hanno preso prestiti cinesi e si sono trovati in una crisi del debito. E tutto ciò che la Russia può offrire a questi paesi sono armi e mercenari", ha detto il capo della Commissione europea.Secondo lei, i paesi del Sud globale sono alla ricerca di "opzioni di finanziamento alternative". "Si apre una finestra di opportunità per il G7 e i partner stretti. Dobbiamo offrire partnership reciprocamente vantaggiose alle economie emergenti che vogliono lavorare con noi. Ma dobbiamo essere rapidi e concreti", ha aggiunto il capo della Commissione europea.

